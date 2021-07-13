فنانة شهيرة تصدم الجميع في مهرجان كان السينمائي بفستان جرىء: «كأنها مش لابسة»

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدر اسم عارضة الأزياء العالمية، بيلا حديد، مؤشرات التريند حول العالم، الساعات الاخيرة، وذلك بعدما صدمت الجميع بإطلالتها الجريئة في مهرجان كان السينمائي

واستطاعت عارضة الأزياء العالمية، بيلا حديد، أن نخطف الأنظار، خلال مشاركتها في العرض الأول لفيلمThree Floors ، في مهرجان كان السينمائي، بإطلالتها الجريئة.

وظهرت بيلا حديد، في المهرجان وهي ترتدي فستان مفتوح ومكشوف من الصدر، وارتدت قلادة ذهبية ضخمة على شكل رئة، أثارت سخرية العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء فستان بيلا حديد بتصميم ميدي وأكمام طويلة، وفتحة تصل إلى الفخذ.

وحضرت بيلا حديد مهرجان كان السينمائي برفقة حبيبها المخرج الأميركي مارك كالمان.

و لاحظ الحاضرون أن العارضة حوّلت الأنظار عن الفيلم وركزوا على جمالها وعلى فستانها الغير مألوف.

وفي وقت سابق، هاجمت إسرائيل بيلا حديد، بعد دعوتها إلى طرد اليهود من فلسطين، ودعمها للشعب الفلسطينى للحصول على استقلاله، جيث قالت إن إسرائيل ليست دولة، بل أرض استوطنها المستعمرون.