جورجينا رودريجيز تثير الجدل بفيديو تحت الماء بدون ملابس.. (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - جدل واسع أثارته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الساعات الماضية، بعد نشر مقطع فيديو جديد لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت جورجينا رودريجيز، فيديو لها وهي تسبح تحت الماء، وترتدي بيكيني عاري، أظهر مفاتنها.

وأثار فيديو جورجينا جدل واسع بين الجمهور والمتاعين، الذي شن هجوم حاد عليها نظرًا لجرأتها الشديدة.

وفي وقت سابق، أثارت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جدل واسع الساعات الماضية، بعد نشر صورة جديدة لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت جورجينا رودريجيز، صورة جديدة لها برفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في إطلالة مثيرة حيث ظهرت بالبكيني،، يجلسان على أحد القوارب، برفقة أبنائهم.

وعلقت جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على الصور وكتبت :”المزيد من الحب”.

وفي وقت سابق، واصلت عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الظهور بإطلالات مثيرة للجدل عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت صديقة نجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، صورة لها عبر حسابها الشخصي على فيس بوك وتظهر عارية تماما، لكنها قامت بتغطية منطقة الصدر من خلال إمساكها بحقيبة.

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