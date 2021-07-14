صفية العمري تكشف لأول مرة سر طلاقها من فنان شهير.. صدمة للجمهور

عدن - ياسمين عبد العظيم - حلت الفنانة الكبيرة صفية العمري، الساعات الماضية، ضيفة ببرنامج “كلمة أخيرة”، والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة أون الفضائية.

وكشفت الفنانة صفية العمري عن العديد من الأسرار عن حياتها الشخصية لأول مرة، الأمر الذي جعلها تتصدر مؤشرات البحث الساعات الأخيرة.

وقالت صفية العمري، أن زواجها من الفنان جلال عيسى استمر 18 عاما، وهى التى قررت الانفصال بعد ذلك، بعدما أنجبت طفلين.

وعن فرصة زواجها مرة أخرى، قالت صفية العمري :” أنا استكفيت وقلت مش ممكن أدخل واحد غريب على أولادى .. وهرضى بما كتبه الله لى”.

وعن سبب انفصالهاعن زوجها، علقت صفية العمري :”مش عاوزة أخوض فى التجربة دى.. لكن أنا أتجوزته قبل أن أدخل عالم التمثيل، ولم يكن فى فكرى أن أكون ممثلة.. الرجل لما يشوف مراته بتنطلق لازم يتأثر”.

ووجهت صفية العمري رسالة إلى أولادها، قائلة :”عيني وقلبي، واحد عيني وواحد قلبي، في إنسان في الدنيا يعيش من غير عينه وقلبه، هما الاتنين بعيش بيهم وبحيا بيهم وبموت فيهم.”

وعنسر غيابها عنالساحة الفنية، قالت صفية العمري :” أنا قدمت كل الأدوار وخاصة في ليالي الحلمية التي قدمت فيها أدوارا كثيرة في كل الأجزاء بتاعتها في كافة المراحل العمرية، بداية من الصغر وحتى الشباب ونهاية بالعجز”.

وتابعت :” بيجيلي أدوار بس رفضتها لأن كل اللى أتعرض لا يقارن ولا يليق بأي دور قدمته على الشاشة في مسيرتي الفنية”.

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