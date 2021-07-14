بعد 13 عامًا على طرح الكليب.. لن تصدق كيف أصبح شكل طفل كليب «بابا فين»

عدن - ياسمين عبد العظيم - ثلاثة عشر عامًا مرت على طرح كليب «بابا فين» للفنانة اللبنانية المتألقة هيفاء وهبي، والذي ظهر فيه أحد الأطفال وحقق جماهيرية كبيرة وقت عرض الكليب.

ووفقًا لتقارير فنية، فإن الطفل الذي ظهر في الكليب هو الطفل اللبناني جاد جابر الذي نال إشادات واسعة وقتها بسبب خفة ظله وعفويته الشديدة.

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وبعد كل تلك الفترة، عاد الطفل اللبناني جاد جابر بطل كليب «بابا فين» للظهور من جديد حيث نشر فيديو عبر حسابه على منصة الفيديوهات القصيرة «تيك توك».

وفي أحدث ظهور له، نشر الشاب جاد جابر مقطع فيديو يتضمن ظهوره مع هيفاء وهبي في الكليب عام 2008 وكيف تحول لسن الشباب بعد مرور 13 عاما.

ويُذكر أن الفنانة اللبنانية المتألقة هيفاء وهبي كانت قد طرحت مؤخرا أغنيتها “لو كنت” التي تعاونت فيها مع الفنان أكرم حسني وحققت نجاحا كبيرا وتصدرت التريند.

يذكر أن أغنية “لو كنت” من كلمات وألحان وإنتاج أكرم حسني، توزيع موسيقي توما، إخراج حسام الحسيني، واشترك في غنائها أكرم حسني وهيفاء وهبي، وسبق طرحها حملة ترويجية عبر هاشتاج #لو_كنت، بدأها أكرم وهيفا وانضم إليهما الكثير من الفنانين لدعم فكرة الأغنية التي تعتمد على التخيل.

@jadjaber67##بابا_فين ##لبنان ##هيفاءوهبي♬ original sound – Jad JaBer