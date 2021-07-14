اتفرج| حقيقة زواج سعاد حسنى من عبد الحليم حافظ.. وهل شعرت بالإهانة؟

في تصريحات سابقة، قالت جيهان عبد المنعم، شقيقة النجمة الراحلة سعاد حسني، إن النجمة المعروفة بـ «السندريلا» تزوجت في السر من عبد الحليم حافظ، وأن الأخير هو من رشّحها للمشاركة في فيلم “البنات والصيف” الذي جسدت فيه دور أخته.

وأشارت عبد المنعم، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج “رأي عام” المذاع على فضائية “TeN”، اليوم الاثنين، إلى أن سبب عدم إشهار الزواج الذي استمر لمدة 6 سنوات، يعود إلى أن وقت زواج عبد الحليم وسعاد حسني، كان المطرب أشهر منها، وتخوف من تأثير ذلك على ارتباط مُعجبيه ونجوميته.

وأضافت: “عبد الحليم طلب بعد سنوات زواج من سعاد حسني، إعلان زواجهما، لكن السندريلا رفضت، فهي أصبحت نجمة معروفة وشهيرة، وشعرت بإهانة لأنه رفض أن يعلن زواجهما في البداية”.

وفاة السندريلا

وحول وفاتها، أفادت شقيقة السندريلا، بأن سعاد حسني لم تنتحر لأنها اتفقت على مسرحية كانت تنوي تقديمها عقب العودة من لندن، متابعة: “سعاد اتقتلت غدر، ومعروف مين اللي قتلها”، مؤكدة أنها استعادت رشاقتها ورونقها قبل وفاتها.

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وتعد سعاد حسني أحد أشهر نجمات السينما المصرية والعربية، وكان لها ظهور خاص لدى الجمهور سواء في مصر أو الوطن العربي، كونها فنانة شاملة تُجيد التمثيل والغناء والاستعراض، وجسّدت العديد من الأدوار المُختلفة التي أثبتت بها أنها فنانة موهوبة بالفطرة والأداء الطبيعي والتلقائي الممزوج بخفة الدم والحيوية، وتتمتع الفنانة بموهبة إجادة التمثيل من خلال نظرتها وانفعالاتها وضبط إيقاع حركتها، فهي نموذج للمدرسة التلقائية في تاريخ الأداء التمثيلي بالسينما العربية.