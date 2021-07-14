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نسرين طافش تفاجىء الجمهور بإطلالة جريئة وفستان قصير.. اتفرج

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عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها ، بصور جديدة لها  عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام»،.

وظهرت الفنانة السورية نسرين طافش، في الصور الجديدة، وهي بإطلالة جريئة وفستان أخضر قصير، نال إعجاب متابعيها.

وعلقت نسرين طافش على الصور، وكتبت :” لا أحد اعلى شأنً أو أقل شأناً منك ولا حتى مماثلًا لك .. ببساطة كل انسان كائن فريد بذاته ولا يقارن بأحد .. أنت أنت .. و أنا أنا ”.

وفي وقت سابق، ظهرت الفنانة السورية نسرين طافش، في الصور الجديدة، وهي تنشرها، وهي تجلس على أرجوحة، وترتدي فستان أحمر مكشوف، في إطلالة جذابة نالت إعجاب جميع المتابعين.

وفي وقت سابق، ظهرت الفنانة السورية نسرين طافش، في صور جديدة، وهي تركب على ظهر خيل عربي وبملابس الفروسية، في إطلالة أبهرت الجميع.

وعلقت نسرين طافش على الصورة وكتبت: ” حب الرِّمَــكْ يجــري بشـراييني، آحبِها وآحــبْ طاريهـا، العاديــاتْ الإســمْ للسُّـورهْ، حَلــفْ بهـا وهـذا مِغَلِّيهــا، وما ينحلفْ إلاَّ تـرىَ بغالي، هــوُ لي ذكرها وهـوُ مِسَميِّها، ولي ما يعَـرفْ الخيـلْ يظلِمهـا، وأهـل الجَهَــلْ لِصـقورْ تشويها”.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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