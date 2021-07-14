التذكرة بـ20 ألف جنيه والهوت شورت ممنوع.. 7 شروط لحضور حفل روبي بالساحل الشمالي

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدرت الفنانة روبي، مؤشرات البحث والتريند في مصر الساعات الاخيرة، بعد إعلانها تفاصيل حفلها القادم في الساحل الشمالي.

ونشرت الفنانة روبي، منشور عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”، تكشف فيه تفاصيل وشروط حضور حفلها أمام مدينة العلمين، الذي يقام يوم 16 يوليو الجاري.

وجاءت أسعار تذاكر حفل الفنانة روبي بالساحل الشمالي على النحو التالي:

1000 جنيه في منطقة “البار”

10000 لحجز ترابيزة 6 أفراد

20000 لحجز ترابيزة 10 أشخاص VIP

موقع “لايف نيوز” يرصد شروط حضور حفل الفنانة روبي وفقًا لما أعلنته على النحو التالي:

لا يسمح بحضور أفراد أقل من 25 عامًا

مسموح دخول الثنائيات أو Couples فقط

تخضع جميع الحجوزات لاختيار الباب “تقييم”

لا تسامح مع أي تصرف عنف

ممنوع لبس الهوت شورت أو الشورت

ارتداء ملابس باللون الأبيض

مسموح بالتربون للفتيات

يفتح باب الحفل الساعة 10 مساء

وفي وقت سابق، قامت الفنانة روبي بنشر مجموعة من الصور الجديدة لتشارك جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها، وذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

حيث ظهرت الفنانة روبي، بإطلالة أنثوية وهي ترتدي ميني ستان قصير باللون الأسود على موضة الكتف والكتف، وفضلت أن ترفع شعرها الأسود للخلف مما أبرز جمال ملامحها، حيث نالت الإطلالة إعجاب متابعيها.

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