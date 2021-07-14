مي عمر ومحمد سامي يخطفان أنظار الجمهور في أحدث ظهور لهما (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشر المخرج محمد سامي صورة جديدة برفقة زوجاته الفنانة مي عمر من أحدث ظهور لهما.

وشارك محمد سامي من خلال خاصية «الاستوري» عبر حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صورة جديدة مع زوجته.

ووفقًا لما جاء في الصورة التي نشرها محمد سامي، فقد ظهر برفقة زوجته مي عمر من عطلتهم الصيفية، ما حاز على اعجاب متابعيهما.

كان أحدث أعمال الفنانة مي عمر مسلسل “نسل الأغراب” والذي عرض في رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كراره للمرة الأولى في الدراما.

شارك في بطولة العمل كل من: مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.

وكشفت الفنانة مي عمر، عن رأيها في نهاية مسلسل “لؤلؤ”، الذي قامت ببطولته وعرض مؤخرا عبر قناة ON، موضحة أنها انزعجت منها، لكنها نهاية واقعية في كل الأحوال.

وأضافت مي عمر خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم”، عبر قناة cbc، أنها بكت بسبب نهاية المسلسل لأنها كانت تتمنى أن تكون سعيدة، قائلة: “نهاية حقيقية للأسف، بس أنا اتضايقت أوي وعيطت وكان نفسي تبقى نهاية سعيدة، لأنه مينفعش شخصية بنقاء مجدي وتبقى دي نهايته”.