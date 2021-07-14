«مات بين إيديا»..منى زكي تنهار من البكاء بسبب والدها (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة منى زكي ، العديد من تفاصيل حياتها الشخصية وعلاقتها بوالدها معبرة عن مدى حبها له كما استعادت ذكرياتها معه خلال يوم وفاته، وذلك خلال لقائها مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، ضمن سلسلة مقابلات ABtalks.

حيث قالت الفنانة منى زكي، خلال لقائها مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، ضمن سلسلة مقابلات ABtalks، إنها كانت تحب والدها الراحل كثيرا وكنت مرتبطة به إلى حد كبير، موضحة أنه بالفعل يعتبر أول حب في حياتها وكانت تعشقه بمنى الكلمة.

وتذكرت تفاصيل يوم وفاته خلال الحوار، وقالت أنه كان معتاد أن يحضر حفيدته ليلي من الحضانة، وبالفعل يوم الوفاة أحضرها إلى بيتها، ثم أنهارت من البكاء على وقالت:”مات بين إيديا”، وذلك خلال لقائها مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، ضمن سلسلة مقابلات ABtalks.

وتابعت قائلة:إنه عاد إلى المنزل وجلس على الكرسي الذي كان يفضله في منزلها، وبدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة، مؤكدة إنه كان مبتسما ونطق الشهادة وأوصاها ببعض الأمور.

جدير بالذكر، أن أخر ما شاركت فيه الفنانة منى زكي هو مسلسل “لعبة نيوتن” من تأليف وإخراج تامر محسن، إنتاج ميديا هب، وبطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، آدم الشرقاوي وآلاء سنان.

مقالات أخرى قد تهمك:

قرار قضائي جديد ضد سما المصري.. مرتضى منصور كلمة السر

رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص بكاش مايوه ساخن ..الجمهور:ايه كل الفتحات دي (فيديو)