شكرا لاهتمامكم بخبر كريم عبد العزيز يزيح تامر حسني ويتصدر شباك التذاكر ..تعرف على إيرادات الأفلام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهدت دور العرض طرح العديد من الأفلام لعدد من نجوم الصف الأول، حيث تم عرض فيلم “مش أنا” للفنان تامر حسني وبعد أيام قليلة تم طرح فيلم للفنان كريم عبد العزيز وهو “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، وتشهد تلك الفترة العديد من المفاجآت في موسم أفلام الصيف .

وكان قد تصدر فيلم “مش أنا” للفنان تامر حسني شباك التذاكر على مختلف دور العرض، حتى تم عرض فيلم كريم عبد العزيز “البعض يذهب للمأذون مرتين” ليزيح تامر حسني من الشباب ويتصدر هو الإيرادات.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

جاء في المركز الأول فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” محققا إيرادات بلغت 10,535.73 مليون جنيه في أسبوع عرضه الاول.

فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي وبطولة كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد إلى جانب ظهور عدد من ضيوف الشرف.

مش أنا

جاء في المركز الثاني فيلم “مش أنا” بإيرادات بلغت 3.096.815 مليون جنيه لهذا الأسبوع.

فيلم “مش أنا” من تأليف تامر حسني، إخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسني، ماجد الكدواني، حلا شيحة، سوسن بدر فايز المالكي وحجاج عبد العظيم.

ماما حامل

جاء في المركز الخامس فيلم “ماما حامل” محققا إيرادات بلغت 71.546 ألف جنيه لهذا الأسبوع.

وفيلم “ماما حامل” بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد وهدى الإتربي وحمدي الميرغني ومحمد سلام ونانسي صلاح، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج نيوسينشرى ومصر العالمية وسينرجى فيلمز وماجيك بينز، وتوزيع دولار فيلم وأفلام أورينت.

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