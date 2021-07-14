محمد رشاد يكشف حقيقة عودته لطليقته مي حلمي

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداولت أخبار عديدة حول عودة الفنان المطرب محمد رشاد لطليقته مذيعة الراديو الشابة مي حلمي، وذلك عبر مواقع التواصل لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، ليقوم محمد رشاد بالرد على تلك الأخبار المتداولة ويصفها بـ”الشائعات”.

وكتب رشاد، عبر حسابه بموقع “إنستجرام”: “كلمتين لكل حد مهم في حياتي.. أنا مش شايف غير شغلي ومستقبلي وأهلي وبس، وتاني رجاء خاص لكل أخواتي وزمايلي الصحفيين يا ريت قبل تصدير أي خبر يخص اسمي الرجوع ليّا أو لمدير أعمالي”.

تابع: “وبالنسبة للمتابعين اللي بيدخلوا عشان يوجهوا شغلي لحد معين أو بيتابعوني عشان يتصيدوا أخطاء، يا ريت يلغوا المتابعة أفضل، وشكرًا للجميع، بطلنا اللي يعطلنا”.

أضاف: “أنا شايف أخبار بتنزل عن حياتي الشخصية ورسايل بتتبعتلي تسألني هو في عودة ولا إيه؟ وصحف للأسف بتكتب أخبار كاذبة تماما، فأحب أقولكم بس حاجة لأنكم تهموني وأنتوا أسرتي الكبيرة وسندي بعد ربنا سبحانه وتعالى، العاقل لا يُلدغ مرتين، وهذه الأخطاء لا يكررها العقلاء”.

واختتم: “ولا فكرت ولا عمري هفكر.. صفحة واتقفلت ووقعت من حياتي.. كفاية بقى رغي في الموضوع ده”.

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