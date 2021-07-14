بعد انفصالها عن محمد رشاد..أول صورة لـ مي حلمي مع عريسها المنتظر

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداولت عدد من الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك أو انستجرام، بشأن عودة الفنان محمد رشاد لطليقته الإعلامية مي حلمي، ولكن سرعان ما تم نفي تلك الأخبار من قبل الفنان محمد رشاد ووصفها بـ”الشائعات”.

ففاجئت الفنانة مي حلمي الجمهور ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقامت بنشر صورة لها برفقة أحد الأشخاص غير ظاهر الملامح، وقامت بنشر صورة على استوري صفحتها الشخصية بموفع التواصل “إنستجرام” عبارة عن تشابك أيدي بداخل سيارة.



وقامت بالتعليق على الصورة وكتبت: “يا رب أشوف كل الناس فرحانة أدى”، ثم قامت بنشر مقطع من مقابلتها مع سارة دندراوي في برنامج “تفاعلكم” حين تحدثت عن ارتباطها عاطفيا، وقامت بالرد قائلة “احتمال”،.

جدير بالذكر، أن الإعلامية مي حلمي كانت قد استقبلت العديد من الاسئلة حول حقيقة ارتباطها والكشف عن هويته، لترد قائلة:”مش عاوزاكم تزعلوا مني عشان مش هقدر أرد على أي أسئلة بخصوص اللي جاي أو هو مين وإزاي وفين”.

تابعت: “يكفي أنني شاركتكم فرحتي من قلبي، ولكن اتعلمت داري على شمعتك تقيد، بس أوعدكم أول ما يجي الوقت المناسب هتفرحوا”.

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