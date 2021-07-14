محمد رمضان يخلع الحذاء على المسرح اثناء تكريمه..ويعلق:مابقتش أثق في أي جزمة

عدن - ياسمين عبد العظيم - محمد رمضان

قام الفنان محمد رمضان ، بنشر فيديو جديد لها ليشارك جمهوره ومتابعيه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”فيسبوك”.

وظهر الفنان محمد رمضان، خلال الفيديو، وهو يتم تكريمه في ‘حدى المهرجانات التي قام بحضورها مؤخرا، وقام بخلع الحذاء حتى لا يقع على المسرح كما حدث من قبل في إحدى المهرجانات.

وعلق الفنان محمد رمضان على الفيديو وكتب:”من بعد التكريم الأخير مابقتش اثق في أي جزمة “، وعلى الفور أنهالت التعليقات على الفيديو من قبل جمهور الفنان محمد رمضان ومتابعيه.

مقالات أخرى قد تهمك:

ريهام سعيد تعلق على صورة لـ محمد رمضان وتوجه رسالة مفاجئة (اتفرج)

محمد رمضان يثير الجدل وسخرية الجمهور بهذه الصورة..متابعون:بتستحمى في الشارع ليه! (اتفرج)