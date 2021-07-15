مايا دياب تخطف أنظار الجمهور بإطلالة غريبة برفقة وديع النجار في دبي

عدن - ياسمين عبد العظيم - خطفت الفنانة اللبنانية المتألقة مايا دياب أنظار الجمهور في أحدث إطلالة لها مع مواطنها المصور وديع النجار في مهرجان EMI Gala بدولة الإمارات.

ووفقًا لما جاء في الصورة الي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ارتدت مايا فستاناً طويلاً بمزيج من اللوني الأسود والأبيض، أوف شولدرز، ويتميز فتحه ساق جريئة، ومكشوف عند منطقة الصدر.

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وأما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت الفنانة اللبنانية مايا دياب مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر الضفيرة، كما نسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من خاتم، وحلق.