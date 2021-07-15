3 ممنوعات غريبة في حفل روبي بالساحل .. وسعر خيالي للتذكرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - بدأت الفنانة المتألقة روبي استعداداتها الأخيرة لحفلها الغنائي، والمقرر إقامته في الساحل الشمالي، يوم الجمعة المقبلة، ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك.

ومن خلال منشور نشرته الصفحة الرسمية للفنانة روبي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فقد أعلنت عن شروط حضور هذا الحفل المُرتقب، وذلك بما يتناسب مع طبيعة المكان في الساحل الشمالي، حيث ستُفتح الأبواب في تمام الساعة العاشرة مساءً.

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وكانت الشروط التي رأى الكثير من الجمهور إنها غريبة منع دخول المحجبات بل والهوت شورت أيضًا، فعلى غرار أزمة شارموفرز مع الحجاب والتربون، أعلنت روبي أن التربون مسموح به، ولكن يمنع الـ «هوت شورت»، والملابس الرياضية.

وكان الشرط الثاني للفنانة روبي في الحضور، هو ألا يقل سن الحضور عن 25 سنة، كما حددت اللون الأبيض لون موحد للراغبين في الحضور، ولكن علي الحضور أن يكونوا «كابلز»، وأن يلتزموا بالتعليمات وعدم اللجوء إلى العنف.

يذكر أن روبى عادت إلى عالم الغناء بعد غياب طويل بألبوم جديد يحمل اسم «حتة تانية»، والذي روجت له مؤخرا في حفل أقيم في منطقة الأهرامات، وكانت آخر أعمالها الموسيقية أغنية «قلبي بلاستيك»، وهي من كلمات وألحان محمد يحيي، وتوزيع جيزو، واستطاع البرومو احتلال تريند الـ يوتيوب بعد ساعات قليلة من طرحها.

وكشفت تقارير مفاجآت صادمة عن سهر التذاكر، حيث قالت إن الأسعار تترواح من ألفي جنيه إلى 10 آلاف جنيه.