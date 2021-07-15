صفية العمري تفجر مفاجأة بشأن عملية التجميل التي «شوهت وجهها»

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة الكبيرة صفية العمري عن الشائعة التي دمرت حياتها لسنوات طويلة، حيث طالبت الجمهور عدم تروج أي شائعات دون التأكد من صحتها.

وقالت صفية العمري خلال لقائها مع الإٌعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” إن شائعة تشوه وجهها بسبب عمليات التجميل دمرت حياتها لسنوات طويلة.

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وحدثت الفنانة صفية العمري في تصريحاتها إنها أُصيبت بمرض العصب السابع، أثناء تصوير فيلم “صاحب الإدارة بواب العمارة”، وأن تلك الحالة تسبب ارتخاء العين وشللا في جزء من الوجه.

وقالت الفنانة صفية العمري إنها بالفعل مثلت مشهدا من الفيلم وهي مصابة بالشلل، وكانت الشخصية التي تلعبها تصاب بالشلل في المشهد، فأدته بشكل طبيعي.

وأضافت صفية العمري أنها تلقت العلاج المناسب بعد ذلك وشفيت، ومثلت العديد من الأدوار في أفلام ومسلسلات، لكن شائعة تشوه وجهها انتشرت، وأدت إلى توقف المنتجين عن عرض الأدوار عليها حتى فترة قريبة.