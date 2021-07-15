جورجينا رودريجيز تثير الجدل بأوضاع رومانسية مع كريستيانو رونالدو.. (صور وفيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صور ومقاطع فيديو جديدة لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت جورجينا رودريجيز، صور لها برفقة كريستيانو رونالدو في أوضاع رومانسية وهم على أحد القوارب.

وعلقت جورجينا رودريجيز، على الصور وكتبت :”احبك في البحر”.

وفي وقت سابق، أثارت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جدل واسع الساعات الماضية، بعد نشر مقطع فيديو جديد لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت جورجينا رودريجيز، فيديو لها وهي تسبح تحت الماء، وترتدي مايوه، أظهر مفاتنها.

وفي وقت سابق، واصلت عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الظهور بإطلالات مثيرة للجدل عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت صديقة نجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، صورة لها عبر حسابها الشخصي على فيس بوك وتظهر عارية تماما، لكنها قامت بتغطية منطقة الصدر من خلال إمساكها بحقيبة.

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