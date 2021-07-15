بعد ظهورها في «أحضان تامر حسني».. الجمهور لـ حلا شيحة : كفاية نفاق

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدر اسم الفنانة حلا شيحة مؤشرات البحث والتريندات في مصر، الساعات الاخيرة، وذلك بعد تبراها من فيلم “مش انا” التي شاركت فيه مع الفنان تامر حسني.

ونشرت حلا شيحة على حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”، :” أنا اتفاجئت جدا ًبنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم و في ايام ذي الحجة ايام مباركة و خصوصاً بعد اخر بوست نزلته و وضحت فيه انا ايه ..”



وأضافت :” اتفاجئت اكتر خصوصا ًبعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده انه حيحترم رغبتي و بعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات و اكدلي انه حيحترم رغبتي .. احنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقايس ربنا احنا لم و لن ننجح”.

وأضافت حلا شيحه :” بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا و انا عيطت لاني شفت نفسي في المشاهد دي .. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها و كلنا بنغلط و لازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبة اننا بنغفل و بننسى ..”

من جانبه، شن الجمهور جوم واسع على الفنانة حلا شيحة بعد منشورها الاخير، وانهالت التعليقات التي تهاجمها والتي جاء أبرزها :” كفاية نفاق بقى”.

وعلق آخر :”انتي متناقضة جدا، وبالنسبة لفلوس الفيلم برده اعتذرتي عنها ؟”.

وعلقت إحدى المتابعين :” كل شوية تقلعي الحجاب وتلبسيه وتيجي تدينا حكم مواعظ واما تتزنقي في الفلوس تروحي تمثلي”.

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