منى فاروق تشعل ضجة بالمايوه.. ومتابعون : اللي اختشوا ماتو

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة الشابة منى فاروق، متابعيها وجمهورها، بمقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت منى فاروق، في الفيديو وهي ترتدي مايوه من امام البحر، أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

وعلقت منى فاروق على الصور وكتبت : “اخترت حالي”.

وانهالت التعليقات على فيديو منى فاروق، حيث علق المتابعون :”اللي اختشوا ماتو”..

وفي وقت سابق،شاركت الفنانة الشابة منى فاروق، متابعيها وجمهورها، بمجموعة صور لها من جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت منى فاروق، في الصور وهي ترتدي كاش مايوه من امام البحر، أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

وانهالت التعليقات التي تهاجم منى فاروق في إطلالتها، حيث جاء ابرز التعليقات ” لسة محرمتيش؟, ايه ال انتي لابساه دا”.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة الشابة منى فاروق، متابعيها وجمهورها، بمجموعة صور لها من جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

جدير بالذكر أن أحدث أعمال منى فاروق، مشاركتها فى مسلسل “رحيم”، بطولة النجم ياسر جلال ومحمد رياض من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

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