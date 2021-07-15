تصريحات نارية من أحمد عز بشأن لقب «نمبر 1» : اتفرج ماذا قال

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدر اسم الفنان أحمد عز، مؤشرات البحث والتريند في مصر، الساعات الأخيرة، بعد تصريحاته الأخيرة بشان استيائه من إطلاق بعض الأشخاص على أنفسهم لقب “نمبر وان”.

وقال أحمد عز، :”اللقب اللي بيطلقه الناس مش أنا كفنان، وأنا شوفت جيل الأبيض والأسود ملقتش حد بيقول على نفسه نمبر وان”.

وأضاف عز خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” الذي يعرض عبر قناة MBC مصر،:” مينفعش اقول على نفسي نمبر 1 في وجود الزعيم عادل إمام، والفنان الكبير يحيى الفخراني، والفنان محمد هنيدي”.

وتابع أحمد عز قائلًا: “حتى لو أنت شايف كدة خلي الناس والجمهور هو اللي يقول، يعني أستاذ عادل إمام يقول إيه”.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الأخيرة، مقطع فيديو للفنان أحمد عز وهو يحرج أحد المراسلين الصحفيين أثناء العرض الخاص لفيلم “العارف”.

وظهر الفنان أحمد عز في الفيديو وهو يجري لقاءا مع أحد المراسلين بعد العرض الخاص للفيلم، ثم أنهى المقابلة وذهب لمقابلة أخرى.

وقام المراسل بطلب أن يلتقط صورة معه أحمد عز وهو الأمر الذي رفضه عز بطريقة وجدها البعض تسببت في إحراج المراسل.

ثم تراجع أحمد عز ووعد المراسل بصورة بعد انتهاء المقابلة الاخرى ومازحه قائلا “خلي عندك دم”.

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