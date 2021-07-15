شكرا لاهتمامكم بخبر رهف القنون.. هربت من أهلها وتركت الإسلام وتجاوزت الخطوط الحمراء بصورها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - اعتادت الناشطة السعودية رهف القنون، إثارة الجدل دائمًا، وتوجيه أنظار الرأي العام إلأيها باستمرار، بقضاياها المثيرة وصورها الفاضحة التي تنشرها.

ومؤخرًا تصدرت رهف القنون مؤشرات البحث على موقع جوجل العالمي، بعدما نشرت مجموعة من الصور لها تجاوزت بها جميع الخطوط الحمراء وأثارت غضب الجمهور.

ونرصد فيما يلي، ابرز المعلومات عن رهف القنون التي أثارت جدل واسع الايام الاخيرة، بداية من هروبها من أهلها وحتى تجاوزها الخطوط الحمراء بصورها الفاضحة.

وبدأ ظهور رهف القنون على الساحة، عندما تمردت على حياة أهلها وهروبها إلى تايلاند، بدعوى التعنيف الأسري، لتحصل بعدها على حق اللجوء في دولة كند.

وتعرضت الناشطة السعودية لتهديدات بالقتل بسبب ارتدادها عن الإسلام؛ ما جعلها تطلب اللجوء إلى كندا، وتحصنت رهف بعد هروبها من أسرتها داخل غرفة في فندق بمطار «بانكوك» الدولي لتجنب ترحيل السلطات التايلاندية لها.

انتهي الأمر بتدخل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، واعتبرت رهف الهاربة من أسرتها من المملكة العربية السعودية لاجئة وطلبت من استراليا منحها حق اللجوء.

ومؤخرا أثارت الناشطة السعودية رهف القانون، جدلا واسعا الساعات الاخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة جريئة لها على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت رهف صور جديدة، ظهرت فيها وهي ترتدي فستان جرىء باللون الأبيض أظهر مفاتنها وأجزاء من جسدها.

كما نشرت رهف صورة جديدة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وهي ترتدي مايوه أحمر يظهر أنحاء جسمها المثيرة.

وتعرضت رهف القنون لموجة كبيرة من الانتقادات بعد صورها بالمايوه، حيث إستنكر المتابعون بشكل كبير ظهورها بهذه الملابس، التي إعتبروا أنها تتنافى مع عادات وتقاليد الفتيات السعوديات.

وفي وقت سابق، أعلن صديق رهف القنون ووالد طفلتها، الكونغولي لوفولو راندي، هروبها وتركها له ولرضيعتهما من دون مأوى، ويقول: “أقف هنا مع ابنتي في البرد، بينما أتصل عليها لا تريد أن تجيب”.

وكانت قد فاجأت رهف القنون متابعيها بإعلان انفصالها عن حبيبها، لأنّها تسرعت في عمر صغیر بدخولها في العلاقة بدون استعداد.

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