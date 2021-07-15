والد حلا شيحة يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة بعد هجومها الأخير على تامر حسني

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل الواسع، شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، بعد هجوم ناري شنته الفنانة حلا شيحة على الفنان تامر حسني، و تبرأها من فيلم “مش انا”.

من جانبه، خرج الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد حلا شيحة عن صمته، وهاجم ابنته عما صدر منها، قائلًا: “الكلام اللي قالته على السوشيال ميديا طبعا كله غلط، مش موافق عليه إطلاقا”.

وتابع والد حلا شيحة، في تصريحات صحفية له، :”مينفعش اللي قالته في حق تامر هو انسان على خلق ومحترم”.

واستنكر والد حلا شيحة مالقالته ابنته، قائلًا: “إزاي لما قريتي الورق ووافقتي عليه مشفتيش إن في حاجة غلط، مينفعش توافقي على حاجة وترجعي تتبرأي منها دا غلط”.

ونشرت حلا شيحة على حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”، :” أنا اتفاجئت جدا ًبنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم و في ايام ذي الحجة ايام مباركة و خصوصاً بعد اخر بوست نزلته و وضحت فيه انا ايه ..”



وأضافت :” اتفاجئت اكتر خصوصا ًبعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده انه حيحترم رغبتي و بعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات و اكدلي انه حيحترم رغبتي .. احنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقايس ربنا احنا لم و لن ننجح”.

وأضافت حلا شيحه :” بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا و انا عيطت لاني شفت نفسي في المشاهد دي .. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها و كلنا بنغلط و لازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبة اننا بنغفل و بننسى ..”

من جانبه، شن الجمهور جوم واسع على الفنانة حلا شيحة بعد منشورها الاخير، وانهالت التعليقات التي تهاجمها والتي جاء أبرزها :” كفاية نفاق بقى”.

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