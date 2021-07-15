بعد هجومها على تامر حسني..حلا شيحة تُغضب الجمهور بهذا التصرف الغريب (صور)

أثارت الفنانة حلا شيحة حالة من الجدل الشديد على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بعد هجومها على الفنان المطرب تامر حسني بسبب فيلم “مش أنا، مما تسبب في غضب الجمهور وعدد من الفنانين والمخرجين منها ومن أحوالها المتناقضة مؤخرا منذ زواجها من الداعية الإسلامي معز مسعود.

فقامت الفنانة حلا شيحة بإغلاق خاصية التعليقات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وذلك بعدما تعرضت لهجوم عنيف من قبل جمهورها ومتابعيها بعد اعلان توبتها وهجومها على تامر حسنى.



جدير بالذكر، أن الفنانة حلا شيحة ، كانت قد نشرت عبر حسابها بموقع انستجرام مهاجمة تامر حسنى: “أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم و خصوصا بعد آخر بوست نزلته و وضحت فيه أنا إيه ..و اتفاجئت أكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه حیحترم رغبتي و بعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي إنه حيحترم رغبتي”.

وأضافت حلا شيحة: “إحنا يمكن نجحنا بمقاييس الدنيا بس صدقوني بمقايیس ربنا احنا لم ولن ننجح انا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير بس للاسف فتنة الشهرة و النجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الامور صح بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا و انا عيطت لاني شفت نفسي في المشاهد دي .. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها و كلنا بنغلط و لازم نغلط علشان إحنا بشر بس المصيبة اننا بنغفل وننسى”.

وتابعت حلا شيحة : “انا مش حتكسف من حد انا تبت من المشاهد دي و هي و هي لا تصح و انا غلطت و بصلح و اهم حاجة ان ربنا يرضى عني لان في الاخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة و لا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص احنا اغلبنا ناسينها الا القليلين منا الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا و منبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل و ميبقاش فن”.

وأكملت حلا شيحة :”احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي و حابة أفكرك بالفيديو ده یا تامر اللي قولت فيه انا مش بتمني أموت وأنا مطرب أنا دايما خايف کده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك و جوانا كلنا ، شوفه تاني يمكن يفكرك إن جواك أكيد في صراع وأنا وكلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط و نصلح .{إلا من تاب و امن عمل عملا صلحا أوللېك يبدل الله سيئاتهم حسن وكان الله غفورا رحيما.. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد”.

مقالات أخرى قد تهمك:

خالد سرحان يفتح النار على حلا شيحة: «رجعي الفلوس والفلل اللي كسبتيها»