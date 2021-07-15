بعد مرور 14 عاما من العرض.. خطأ ساذج لم يلاحظه أحد بفيلم «هي فوضى»

عدن - ياسمين عبد العظيم - يعتبر فيلم “هي فوضى” من الأفلام السينمائية التي أثارت حالة من الجدل على نطاق واسع بين النقاد والجمهور وقت عرضه، حيث أن الفيلم ضم عدد من الفنانين منهك: الفنان الراحل خالد صالح، ومنة شلبي، ويوسف الشريف، وهالة صدقي وغيرهم من كبار الفنانين.

حيث تم عرض الفيلم عام 2008 وحقق نجاحا كبيرا، ولكن كعادة معظم الأفلام السينمائية المصرية لم يخلو الفيلم من الأخطاء الفنية البسيطة، ففيه خطأ لم يكتشفه أحد من المشاهدين حتى الأن.

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وهذا الخطأ موجود في أحد المشاهد عقب اغتصاب الفنانة منه شلبي، فتقوم بوصف عدد من المواصفات الفنية للشاب الذي ساعد الفنان خالد صالح على اغتصابها، وفي هذا المشهد يحاول أحد الأشخاص المختصين برسم المواصفات من خلال إحد برامج الفوتوشوب لرسم المشتبه به.

ولكن إذا قمت بالتدقيق في المشهد، سترى أن المسئول عن رسم الشخص يقوم بتشغيل فيديو عبر media player على جهاز الكمبيوتر، وليس أي برنامج من برامج الرسم على الإطلاق.

جدير بالذكر، أن فيلم “هي فوضى” هو أخر الأعمال الفنية للمخرج الراحل خالد يوسف، والفيلم بطولة خالد صالح ومنه شلبي، وهالة صدقي، ويوسف الشريف وعدد من نجوم الفن الأخرين.

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