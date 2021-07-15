إصابة شقيق إلهام شاهين بكسر فى الركبة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أصاب الفنان أمير شاهين شقيق الفنانة الهام شاهين، بإصابة بالغة في الركبة، حيث قام بنشر منشور ليشارك جمهوره ومتابعيه أحدث أخباره، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام.

حيث كشف أمير شاهين عن تعرضه للاصابة بكسر فى الركبة، وظهر في الصورة وهو راقدا على السرير، وعلق قائلا : “إنها تشعر بألمي كسر الساق.. ملاحظة.. أنا بخير الحمد لله.. أحلى صيف ده ولا إيه؟”.



جدير بالذكر، أن اخر اعمال الفنان امير شاهين، هو مسلسل “بين السما والارض” والذى عرض فى رمضان الماضى، مسلسل “بين السما والأرض” وهو مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى وامير شاهين.

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