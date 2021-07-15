محمد العدل يهاجم بسخرية الفنانة حلا شيحة

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام المخرج محمد العدل، بالرد ومهاجمة الفنانة حلا شيحة ، وذلك بعد رسالتها الأخيرة التي تهاجم فيها الفنان المطرب تامر حسني بسبب طرح كليب أغنية بحبك من فيلم “مش أنا”، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات.

حيث نشر العدل، ساخرا من الفنانة حلا شيحة من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”قائلا: “اللى عملتيه شايفاه حرام هتصرفى فلوس حرام؟؟؟؟ رجعى الفلوس”.

وكانت حلا شيحة كتبت عبر حسابها بموقع إنستجرام مهاجمة تامر حسنى: “أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وخصوصا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا أيه .. واتفاجئت أكثر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليّ وتأكيده إنه حیحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي إنه حيحترم رغبتي”.

وأضافت حلا شيحة: “إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقایس ربنا إحنا لم ولن ننجح أنا عارفة ومتاكدة إن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي .. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان إحنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل وبننسی”.

وتابعت حلا شيحة: “أنا مش حتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي وهي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني لأن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص إحنا أغلبنا ناسينها إلا القليلين منا الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن”.

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