«زوجك مالوش أمان»..سلوى محمد ترد على تصريحات حلا شيحة بطريقة صادمة

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة سلوى محمد، بالرد على تصريحات الفنانة حلا شيحة، التي هاجمت فيها الفنان تامر حسنى، وذلك بعد تبرأها من مشاهدها الرومانسية التى جمعتها به فى كليب “بحبك” ضمن أحداث فيلمه الجديد “مش أنا”، وذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي.

حيث قالت سلوى عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»: «يا بت يا خايبة، الرجالة مالهومش أمان، خصوصًا زوجك العزيز، دة راجل عنده تارجت في الستات عايز يحققه، يفضلك إيه بقى؟، الكارير والزملاء، أنتي راهنتي غلط خالص يا حبيبتي، دة مايتراهنش عليه».

جدير بالذكر، أن الفنانة حلا شيحة قامت بتوجيه رسالة هجوم على الفنان تامر حسني، صباح اليوم، وذلك بعد طرح أغنية رومانسية له برفقتها ضمن أحداث الفيلم السينمائي “مش أنا ” المعروض حاليا بمختلف دور العرض السينمائية.

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