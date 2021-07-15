«يعاتبها بحب» أحمد فلوكس يوجه رسالة هامة للفنانة حلا شيحة..ويعلق:روحك مشتتة

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام الفنان أحمد فلوكس بتوجيه رسالة هامة للفنانة حلا شيحة ، وذلك بعد تبرأها من مشاهدها الرومانسية مع الفنان تامر حسني في كليب “بحبك”، من ضمن أحداث فيلم “مش أنا” الذي يعرض حاليا بمختلف دور العرض.

حيث كتب احمد فلوكس منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، قائلة: “صديقتي الغالية حلا شيحة. تعلمي جيدا مدي حبي واحترامي لكي وتقديري لما مرت به حياتك السابقه كلها من تقلبات ومن حديثنا قبل، اعلم جيدا إنك لم تجدي ابدا استقرار في حياتك نفسيا إلا مع الله وهذا هو أساس حياتنا الطبيعي مهما حدنا عنه ولكن كان هذا الإحساس هو دايما الأساس عندك لأنك لم تجدي في كل دايرتك الاستقرار الحياتي الطبيعي”.

وتابع: “يمكن اغلب الفنانين اللي بجد حياتهم فيها عدم استقرار في بعض منها وهذا هو أساس ما يفجر طاقه الفن داخلهم …. ولكن…. أولا اعتب عليك إنك تتكلمين بالدين وانت تحاكمين زملائك مع ان الله هو الحاكم الوحيد ، اعتب عليكي وانت تتكلمين بالدين وفعلك يعتبر فيه بعض التشهير والتشويه لزملائك ولعمل ناجح ومازال يعرض.

وأضاف: “اعتب عليكي لأنك تتكلمين في العلن وهذا عكس الدين تماما في ذمه شخص أمام العلن في قمه نجاحه ونسينا إن الدين هو الستره لعباده، أتمني أن تفهمي جيدا أن لكل مهنه الحلال والحرام ونحن لا نملك ان نقول ما هو الحلال و الحرام ولكن ربنا يعلم ويحاسب بالنيه الداخلية لكل انسان وليس بما يقال لكي. وأن من يحاسب ويقيم العباد هو الخالق فقط ليس انت ولا احد نهايي ولا يوجد علي وجهه شخص له الرخصه في تقيم علاقه العبد بربه أو ما هو الحلال و الحرام فهذا هو اختصاص القران والرسول صلي الله عليه وسلم اخر الانبياء المرسلين الذي لن ياتي بعده رسول يقيم ويعلم العباد، ووهذا هو ما تعلمنا من كلام ربنا.

واختتم: “تأكدت بعد هذا الكلام الصادر منك انك مازلت في تخبط و لازالت روحك مشتته فادعو الله لكي بسكينه القلب و الروح واستقرار راحه بالك لاني اعلم جيدا انك لم تريها طول حياتك و تستحقيها من طيبه قلبك و ادعوا ايضا الله ان يغفرلك ذنوبك فيما كتبتيه علي العلن في منشورك و يغفر لنا جميعا ذنوبنا فهو الوحيد العالم بباطن الأمور”.