«حد ياخد منها الموبايل بسرعة»..راندا البحيري تشن هجوما حادا على الفنانة حلا شيحة

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة راندا البحيري بشن هجوما حادا علي الفنانة حلا شيحة ، وذلك بعد تصريحها الأخير ومهاجمتها الفنان تامر حسني في كليب “بحبك”، مؤكدة أن هذه التصريحات من الممكن أن تعرضها للمساءلة القانونية.

وكتبت رندا منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلة: “هو محدش فهمها أن اللي بتعمله ده ممكن يعرضها للمساءلة القانونية، وأنها بتضر بسمعة فيلم وبالتالي إيراداته؟”.

وتابعت: “بتتكلم عن ممثل ونجم بحجم تامر حسني بالشكل ده أكنها أحسن منه، وإحنا كلنا عارفين الخير اللي بيعمله تامر طول عمره، في الخفاء وفي العلن على إيدينا كلنا، فضله على ناس كتير أوي، وربنا جعله سبب لفتح بيوت قد كده، وهي تنصحه، لا والله هم يضحك”.

واختتمت “هو برضه اللي مضطرب؟؟؟؟ لالالا والله كانت صعبانه علي في الأول..بس كده صعب أوي حد ياخد بقي منها الموبايل بسرعة”.

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