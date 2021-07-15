مجهول يسبب الذعر في مهرجان «كان».. وإخلاء لقصر المهرجانات

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام أحد الأشخاص المجهولين بإثارة حالة من الذعر والقلق في مختلف أنحاء مهرجان كان، مما أدى إلى حدوث إغلاق جزئي لقصر المهرجانات التي تقام به العروض الكبرى والمقر الرئيسي لهذا الحدث الفني العالمي في نسخته الـ 74.

حيث أقيم هذا المهرجان بعد تأجيل دام لمدة عام كامل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقامت الشرطة الفرنسية بفرض قوات أمنية حول القصر، وقامت فرقة المفرقعات بطرد الشخص المجهول بالخارج ما تسبب في انفجار طفيف، وذلك تبعا لما ذكره مراسل موقع ديدلاين الأمريكي في تقرير له

وقامت قوات الشرطة الفرنسية، بالإعلان عن زوال الخطر فيما بعد في تغريدة لها على تويتر، وتم إلغاء التنبيه بالخطر، بعدما أخلي الجانب الأيمن من القصر من العاملين والأشخاص المتواجدين داخل هذا الجناح.