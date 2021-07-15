نجل حميد الشاعري يقصف جبهة منتقدي حلا شيحة..ويعلق: «ربوا بناتكم»

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام الموزع الموسيقي الشاب نديم الشاعري، نجل الفنان حميد الشاعري، بانتقاد منتقدي الفنانة حلا شيحة بسبب مهاجمتها للفنان تامر حسني «مش أنا»، حيث قامت بانتقاد طرح الفنان تامر حسني لكليب “بحبك” على اليوتيوب والذي تم تصويره من ضمن أحداث فيلم “مش أنا”.

فقام الشاب نديم حميد الشاعري، بمساندة الفنانة حلا شيحة، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «في بنات مش عاجبها كلام حلا شيحة، وده بقى قمة الإلحاد».



وتابع قائلا: «الجيل الجديد مش متقبل الستر، إلحقوا بناتكم عشان 10 سنين كمان مصر مش حتبقى بلد الإسلام باللي بنشوفه ده، بتتريقي على إيه يا بنتي؟!.. على الستر؟!.. انتي بس مش مصدقة في حد بالقوة دي وإنه ممكن يتغير للأحسن، ربوا بناتكم».

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