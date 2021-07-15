عبدالله رشدي يفجر مفاجأة حول توبة الفنانة حلا شيخة (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة الممثلة حلا شيخة ، خلال الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما وجهت رسالة للفنان تامر حسني تنتقده بسبب طرح كليب “بحبك” ضمن أحداث فيلم “مش أنا” ، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

فخرج الداعية الإسلامي عبد اللع رشدي، عن صمته وقام بنشر فيديو على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”فيسبوك”، ليوجه رسالة صادمة للفنانة حلا شيحة، كما انتقد العديد من الناس الذين يحاولون إبعاد الناس عن التدين والإسلام.

كما انتقد عبد الله رشدي، منتقدي الفنانة حلا شيحة داعيا لهم بصلاح الحال، ووجه رسالة بعدم انتقاد زوجها معز مسعود، وختم حديثه قائلا:”تقبلوا الأمر”.