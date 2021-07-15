الصور الأولى من حفل خطوبة الفنانة كارولين عزمي.. «اتفرج»

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة كارولين عزمي

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الصور من حفل خطوبة الفنانة الشابة كارولين عزمي والذي من المقرر أن يقام مساء اليوم الخميس، وكانت قد أعلنت خلال تصريحات صحفية سابقة أن سيتم خطبتها على بيشوي سمير ويليم، وسيقتصر الحفل على حضور عائلة العروسين وبعض الأصدقاء المقربين لهما،.

حيث كان الثنائي كارولين عزمي وبيشوي ويليم يحرصان دائما على تبادل التعليقات لبعضهما على موقع التواصل الاجتماعي تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، حيث أنها كانت قد كشفت أن بيشوي هو ابن رجل الأعمال الشهير سمير ويليم.

وعلى صعيد أخر، كانت قد صرحت الفنانة الشابة كارولين عزمي، خلال تصريحات صحفية سابقة، إنها قامت بالاعتذار عن عدم المشاركة في مسلسل “أحسن أب” للفنان علي ربيع، والذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي، مشيرة إلى أنها اعتذرت أيضا عن عدم المشاركة في أي عمل رمضاني هذا الموسم.

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