والد حلا شيحة يفجر مفاجأة حول اعتزالها عن الفن

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام الفنان التشكيلي أحمد شيحة، بالتعليق عن ما قامت به ابنته الفنانة حلا شيحة من تصريحات حول فيلم “مش أنا” بطولة الفنان المطرب تامر حسني، والتصريحات التي هاجمت بها الفنان تامر حسني بعدما قام بطرح كليب “بحبك” على اليوتيوب.

حيث أكد شيحة، إنه لا يعلم أي شيء حول قرار اعتزال ابنته الفنانة حلا شيحة للفن، موضحا أنه لم يلتقي بها حتى الآن وتفاجأ بالتصريحات التي قامت بكتابتها على الفيسبوك وانستجرام مثلما تفاجئ الجمهور وزملائها بالوسط الفني.

وأشار أحمد شيحة، خلال تصريحات صحفية، أنه تفاجئ بقرار ابنته حلا شيحة في اعتزال الفن خلالالفترة السابقة،مؤكدا أنه لم يسبق له سماع ذلك القرار منها تحديدا على الإطلاق، ولم تلمح به من قبل خلال لقاء العائلة.

أما بالنسبة لأزمة ابنته مع الفنان تامر حسني، قال أحمد شيحة إن الفنان تامر حسني صادق بالفعل، مشيرا إلى أن ابنته حلا كانت خارج مصر لذا لم يتمكن من التواصل معها لتحضر مونتاج الفيلم قبل نزوله.

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