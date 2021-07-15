بعد سجن الطبيب المتحرش 16 عاما..أول تعليق من الفنان عباس أبو الحسن

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام الفنان الممثل عباس أبو الحسن ، بالتعليق على الحكم القضائي على الطبيب المتحرش به وبعدد من الرجال الأخرين، وذلك بعدما قضت المحكمة بالحكم عليه بالسجن لمدة 16 عاما.

حيث قام أبو الحسن بنشر منشور جديد له، ليعبر فيه عن سعادته بقرار المحكمة بشأن السجن المشدد للطبيب المتحرش 16 عاما، وليشارك جمهوره ومتابعيه على الفيسبوك.

حيث قال عباس ابو الحسن احد ضحايا الطبيب المتحرش : “السجن المشدد 16 سنة على باسم سمير، طبيب الأسنان المتحرش بالرجال، الحمدلله شكرا للشجعان اللي مرضخوش ومسكتوش زي غيرهم”.



وأضاف عباس ابو الحسن : “شكرا لرجال النيابة ومكتب النائب العام وأجهزة الشرطة والقاضي الجليل.. شكرا للإعلام والأصدقاء والمتابعين اللي ساندوا القضية منذ تفجيرها.. شكرا Speak up.. شكرا المحامي والصديق الغالي حسن أبو العنين. الحمد لله”.

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