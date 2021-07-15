تعرف على رأي معز مسعود في أزمة زوجته حلا شيحة مع تامر حسني

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدرت أزمة الفنانة حلا شيحة مع الفنان تامر حسني بسبب طرح كليب «أحبك» من فيلم «مش أنا»، ومع اسمرار الأزمة بات السؤال الأكثر انتشارًا حاليًا هو موقف معز مسعود زوج الفنانة حلا شيحة.

وفي هذا الصدد، ربط الجمهور بين تصريحات سابقة لحلا شيحة عن موقفه من تمثيلها وبين أزمته الأخيرة، حيث كانت قد أكدت أنه لا يعارض أن تشارك في أي أعمال فنية.

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حيث أكدت في تصريحات بعد زواجها أنها لن تعتزل التمثيل، كما أنها ستشارك لبطولات سينمائية وكذلك درامية ستشارك فيها، وستشهد انطلاقة جديدة لها في بطولة أعمال فنية ستكون علامة في مشوارها الفني”.

واختتمت حلا شيحة تصريحاتها عن مشاركة زوجها معز مسعود في عمل فني سيتولى إنتاجه، مضيفة أن “كل شيء وارد، ولكن دعنا لا نستبق الأحداث”.

وبالرغم من ذلك إلا أن الجمهور زعم أن أزمة حلا شيحة الأخيرة كانت بسبب اللقطات الرومانسية في الكليب التي تُعرض في الفيلم.

وما أكد تلك الرواية منشور كتبه الملحن محمد سراج، والذي شارك في فيلم «مش أنا»، حيث قام بتلحين بعض أغنيات الفيلم.

وكتب الملحن محمد سراج عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «استاذة حلا احساسك أية دلوقتي ومحدش مصدقك وطبعًا عارفة محدش مصدقك ليه ؟ كان اكرم لك تتبرأي وتتوبي من الفيلم بينك وبين ربنا بس واضح أن الخناقة بينك وبين جوزك كانت كبيرة ودة بيأكد أن البوست مش إعلان توبتك الى الله على قد ما هو بيصالحك على جوزك».

تابع الملحن محمد سراج في منشوره للرد على حلا شيحة، قائلًا «بين قوسين جوزك متجوزكيش وفاكرك مدرسه دراسات واتفاجئ بعد كده ،، انتي غريبه ومتناقضه جداا الفيلم بقاله ٣ اسابيع بنفس المشاهد اللي حضرتك صورتيها بإرادتك بين قوسين اصلا مشاهد مش اوفر ده مش عشانك عشان دي طبيعه تامر ف افلامه وكليباته مفيش مشاهد اوفر ،، بين قوسين برضه اللي واخده اجرك عليها».