وصلة رقص للفنانة كارولين عزمي مع خطيبها على مهرجان «بسكوتاية مقرمشة» (صور وفيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات سواء فيسبوك أو انستجرام، بنشر مقطع فيديو قصير للفنانة الشابة كارولين عزمي وخطيبها أثناء رقصهما على مهرجان “بسكوتاية مقرمشة” لمغني المهرجانات حسن شاكوش، وذلك بحفل خطوبتهما الذي أقيم مساء أمس الخميس.

كانت قد احتفلت الفنانة الشابة كارولين عزمي، بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني ابن رجل الأعمال سمير ويليم، مساء اليوم الخميس الموافق 15 يوليو، وسط حضور أسرة العروسين، وعدد من الأصدقاء المُقربين.

يذكر أن، الفنانة كارولين عزمي كانت قد حققت شهرة واسعة من خلال مشاركتها في مسلسل “أبو العروسة” مع الفنان سيد رجب والفنانة سوسن بدر، وشارك في بطولته نرمين الفقي، مدحت صالح، ولاء الشريف، محمود حجازي.



وعلى صعيد أخر، تشارك كارولين عزمي، حاليا في الجزء الثاني من مسلسل “الحرامي” المقرر عرضه يوم 1 أغسطس المقبل على منصة”اتفرج vip”.

“الحرامي 2” بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، رنا رئيس، أحمد داش، كارولين عزمي، محمد جمعة، من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أمير شوقي.

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