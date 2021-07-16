«10 مشاهد».. مونتير «مش أنا» يكشف مفاجآت بكواليس خلاف حلا شيحة وتامر حسنى

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام عمرو عاكف مونتير فيلم “ مش أنا “ الذي يلعب بطولته الفنان تامر حسني، بالتعليق على الخلاف القائم بين الفنان تامر حسني والفنانة حلا شيحة، فيما يخص عدد من المشاهد المحذوفة للفنانة حلا شيحة من الفيلم، والذى إعلنت تبرائها منه أمس على انستجرام، مما أدى إلى ظهور موجة غضب شديدة من قبل الجمهور والفنانين بالوسط الفني.

حيث أكد المونتير عمرو عاكف، أنه بالفعل تم حذف ما يزيد عن 10 مشاهد من الفيلم للفنانة حلا شيحة بناء على رغبتها، مؤكداً أن الفنان تامر حسنى محق وصادق في كل ما قام بالتصريح به من خلال البيان الصحفى الذى أصدره تعليقاً على هجوم الأولى عليه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد عمرو عاكف، أن الفنانة حلا شيحة بالفعل قصرت بشكل كبير فى حق العمل بالفيلم، والمشاهد التى تم حذفها فى العمل كان بناء على رغبتها وبناءاً على توجيهات من المخرجة سارة وفيق .

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