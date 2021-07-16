كارولين عزمي ترقص مع والدتها على «أمورتي الحلوة» بحفل خطوبتها (صور وفيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، مقطع فيديو قصير ومجموعة من الصور للفنانة الشابة كارولين عزمي أثناء رقصها مع والدتها بحفل خطوبتها الذي أقيم أمس.

حيث ظهرت كارولين وهي ترقص مع والدتها على أغنية “أمورتي الحلوة” وسط عدد من الأهل والأصدقاء، في أجواء من السعادة والفرحة والبهجة.

كانت قد احتفلت الفنانة الشابة كارولين عزمي، بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني ابن رجل الأعمال سمير ويليم، مساء اليوم الخميس الموافق 15 يوليو، وسط حضور أسرة العروسين، وعدد من الأصدقاء المُقربين.

وعلى صعيد أخر، تشارك كارولين عزمي، حاليا في الجزء الثاني من مسلسل “الحرامي” المقرر عرضه يوم 1 أغسطس المقبل على منصة”اتفرج vip”.

“الحرامي 2” بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، رنا رئيس، أحمد داش، كارولين عزمي، محمد جمعة، من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أمير شوقي.

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