لحظة «تلبيس الدبل» بحفل خطوبة كارولين عزمي ونجل رجل الأعمال سمير ويليام (صور وفيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات سواء فيسبوك أو انستجرام، بنشر مقطع فيديو قصير ومجموعة من الصور للفنانة الشابة كارولين عزمي وخطيبها نجل رجل الأعمال سمير ويليام من حفل الخطوبة الذي أقيم أمس الخميس.

حيث ظهرت كارولين وخطيبها في الحفل اثناء تلبيس الدبل وسط مجموعة من الأهل والأصدقاء، وذلك بحفل خطوبتهما الذي أقيم مساء أمس الخميس.

كانت قد احتفلت الفنانة الشابة كارولين عزمي، بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني ابن رجل الأعمال سمير ويليم، مساء اليوم الخميس الموافق 15 يوليو، وسط حضور أسرة العروسين، وعدد من الأصدقاء المُقربين.

يذكر أن، الفنانة كارولين عزمي كانت قد حققت شهرة واسعة من خلال مشاركتها في مسلسل “أبو العروسة” مع الفنان سيد رجب والفنانة سوسن بدر، وشارك في بطولته نرمين الفقي، مدحت صالح، ولاء الشريف، محمود حجازي.

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