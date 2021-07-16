«مترجعيش تبوسي الأيادي»..خورشيد يفتح النار على حلا شيحة وزوجها معز مسعود

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام الفنان الشاب عمر خورشيد، بالرد على تصريحات الفنانة حلا شيحة التي نشرتها صباح أمس الخميس، بعد هجومها على الفنان تامر حسني وتبرأها من فيلمهما الأخير معه «مش أنا» وطلبت منه التوبة والرجوع إلى الله مثلما فعلت، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ فيسبوك.

حيث قام «خورشيد» بنشر منشور جديد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «عادي هو مزواج مطلاق، فا لما يعملها معاكي متبقيش تقلعي الحجاب و ترجعي تبوسي الأيادي علشان تمثلي تاني يا لولة».

جدير بالذكر، أن الفنانة حلا شيحة كانت قد انتقدت الفنان تامر حسني قائلة: «أنا اتفاجئت جدًا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة أيام مباركة وخصوصًا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه، اتفاجئت أكتر خصوصًا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه هيحترم رغبتي و بعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات و أكدلي إنه حيحترم رغبتي».

وأضافت: «إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقايس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح، بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي.. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان إحنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل وبننسى».

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