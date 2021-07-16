«المفروض تشكرنا».. مخرجة «مش أنا» تفتح النار على معز مسعود وحلا شيحة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت المخرجة سارة وفيق ، بالكشف عن العديد من الكواليس الخاصة حول أزمة تصريحات الفنانة حلا شيحة عن فيلم “مش أنا”، كما قامت بالرد على تصريحات زوجها الداعية الإسلامي معز مسعود حول طرح كليب “بحبك” على اليوتيوب.

حيث قامت المخرجة سارة وفيق، بالنشر عبر حسابها على موقع Facebook، قائلة: “استاذ معز انا ساره وفيق مخرجة فيلم مش انا

قرأت بوست حضرتك اللي بتوضح فيه انك فاهم قصد حلا عن بعض اللقطات اللي كان المفروض نراعيها. . خلينا نتكلم بالحق بعد اذن حضرتك احنا نشيل مشاهد ليه و بأي حق بعد ما صورت و اخدت اجرها كامل ؟”.

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وتابعت: واحنا مالنا انك اتجوزتها !!!! انت اتجوزتها فنانه و بتصور الفيلم دا و دي حاجه بينك و بينها احنا مالنا و كمان بتقول كنت هتاخد اجراء ..إجراء ايه اللي تاخده انت ملكش اي حق تاخد اي إجراء المفروض تشكرنا اننا مخدناش إجراء قانوني ضد مراتك اللي امتنعت عن تسجيل صوتها لدوبلاچ الفيلم وعن تصوير افيش الفيلم اللي مدفوع فيه ملايين انت متعملش حاجه غير انك تشكرنا لأننا شيلنا كل المشاهد اللي هي ماكنتش عايزاها وممكن ابعتهالك تشوفها عشان تعرف بس ازاي انا و المنتج و الفنان تامرحسني فتحنا الفيلم و عيدنا المونتاچ تاني على حساب الفنان تامرحسني مادياً عشان يرضي حلا مع انها مشاهد من وجهة نظري طبيعيه و كوميديه و رومانسيه راقيه لأن دي طبيعة افلام تامر ومع ذلك شال كل المشاهد دي و احترم وجهة نظرها”.



وأضافت: فيما يخص الكليب بقي هو حضرتك كنت فين من ٢١ يوم من ساعه ماالفيلم نزل ماهو الكليب في الفيلم ومصر كلها تقريباً شافت الفيلم و محقق اعلى ايرادات كنت فين حضرتك و هي كانت فين ؟؟؟ ماهو الفيلم كله على بعضه هينزل كمان في التلفزيونات بالكليب اللي جواه”.

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واستطردت سارة وفيق: وبعدين دا كليب رومانسي و المراعاه من وجهة نظرك هي ضرر من وجهة نظر الإنتاج و دي مصاريف كبيره اوي و حلا وافقت تصور برضاها و رغم كل دا كلمناها كتير مردتش علينا ولا علي رسايلنا كان لازم بخبرتك تخليها تتواصل مع شغلها و تقفل الصفحه صح مش تخليها تقاطع شغلها و تورطها كدا دا لو انت السبب في المقاطعه دي والله اعلم ، بعدين حضرتك كنت فين و هي بتكتب البوست الصبح ليه المواعظ العظيمه الجميله دي منصحتهاش بيها، دا لو مش انت اللي كاتب البوست اصلاً.

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واختتمت كاتبة: أنا مكنتش ناويه ارد على حلا لأن تامر رد بمنتهي الادب والاحترام ووضح كل حاجه وحلفني مااردش عشان خاطر نفسيتها بس انت استفذتني بصراحه و لو انت اللي ارغمتها تكتب بوست بالشكل الساذج دا عشان تحافظ على منظرك قدام الناس فاانت فضلت نفسك على حساب حلا و للأسف خليت الناس كلها تهاجم مراتك دا لو انت السبب برضو والعلم عند الله”.

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