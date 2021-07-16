أول رد من هالة صدقي بعد حكم إثبات نسب طفليها.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعربت الفنانة هالة صدقى، عن سعادتها بحكم محكمة أسرة قصر النيل، برفض دعوى زوجها التى يطالب فيها بإنكار نسب طفليه منها، مشيرة إلى أنه أب دمر أسرة بأكملها واستعمل كل وسائل الضغط للرجوع إليه، مؤكدة أنه مهما كانت فرحتها الحكم، إلا أن هناك جرح لن يلتئم.

وكتبت هالة، عبر حسابها على انستجرام: “بشكر كل اللى حاولوا يتواصلوا معايا للتهنئة، وبعتذر لعدم الرد تماما من كل وسائل الإعلام، لأن فى الحقيقة فى أب دمر أسرة بأكملها واستعمل كل وسائل الضغط للرجوع إليه، ولم أكن أحب أن يدفعنى استفزازه ومساوماته لدرجة الحبس، لأنه فى النهايه للأسف أبو ولادى”.

وتابعت: “للأسف استغل أولاده كوسيلة للضغط عليه ولم يراع مشاعرهم وضغط عليا حتى نصل لهذه المرحلة، ولأنه اختار الميديا كوسيلة للتشهير فوجدت أنه من حق أولادى عليه، أن أنشر الحكم وأرد حقهم واعتبارهم، الذى أهدره فى حق أطفال كل ذنبهم إن أمهم معروفة”.

وأضافت هالة: “بشكركم.. ومهما كان فرحة الحكم، إلا أن هناك جرح لن يلتئم، وللأسف ولادى الضحية”، مضيفة: “بشكر الأستاذ رفعت الشريف المحامى المحترم والمحترم جدا، وكل الصحفيين والإعلامين الذين ساندونى ووقفوا جميعهم بدون استثناء معى”.

واختتمت هالة: “بعتذر عن اقحامكم فى مشاكلى، وأوعدكم إنه آخر بوست يخص حياتى الشخصية، الذى نشرها على الملأ بأوراق كلها مزورة، ولم يهتم غير بنفسه فقط، ولكن وجب تبرأة أطفالى من هذا الشخص، ولم يتبق إلا قضية الطاعة، وإن شاء الله تخلص ونفتح باب طلبات الزواج تانى.. صباحكم كله خير”.

وكانت قضت محكمة أسرة قصر النيل، الأربعاء الماضى، برفض دعوى زوج الفنانة هالة صدقى، التى يطالب فيها بإنكار نسب طفليه منها، وحبس الزوج لمدة شهر لامتناعه عن دفع متجمد نفقة لطفليه، وقضت المحكمة بحبس الزوج لمدة شهر، لامتناعه عن دفع متجمد نفقة قدرها 320 ألف جنيه لصالحها، حسب محاميها رفعت الشريف.