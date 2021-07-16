خناقة شوارع.. اتفرج حمو بيكا يهشم سيارة في الساحل الشمالي

عدن - ياسمين عبد العظيم - حمو بيكا

شهدت منطقة الساحل الشمالي مشاجرة بالأيدي بين حمو بيكا مطرب المهرجانات واحد الشباب هناك.

وقال اتفرج عيان إن سبب المشاجرة جاء بعد اصطدام سيارة بيكا بسيارة اخرى، ما جعل مطرب المهرجانات ينهال بالسباب على الشاب.

وأضاف في تصريحات له، أنه كان مع قريبه القادم من دبي، ويتجولون في مارينا بالساحل الشمالي، مضيفًا أنه عند أحد الدورانات أمام بوابة 5، اصطدمت سيارتهم بأخرى كانت تسير في اتجاهها بالقرب من الدوران دون أن تهدئ من سرعتها، ليفاجأوا بأنها سيارة مطرب المهرجانات حمو بيكا.

تفاجأ الشاهد وابن عمه، بنزول حمو بيكا من سيارته «رانج روفر» مع مجموعة من العاملين معه، ويسبونهم بألفاظ بذيئة، وينهالون عليهم بالضرب، بحسب حديثه: «معاه حوالي 4، شدونا من العربية وضربونا ومسكوا قالب طوب كسرولنا الإزاز»، فضلا عن السباب المستمر دون نقاش أو تفاهم.

حمو بيكا طلب تعويض 300 ألف جنيه

وتابع: «قولناله لو ليك حق هتاخدوا بهدوء لكن مافيش فايدة ضرب وقلة أدب ويقولنا أنا هوريكوا هعمل إيه ده أنا حمو بيكا»، مضيفًا أنهم بعد التوجه إلى قسم الشرطة طلب منهم تعويض 300 ألف جنيه، وبعد مفاوضات من 150 ألف لـ70 ألف جنيه، أخذ المبلغ، موضحًا: «أول ما خد الفلوس بدأ يضحك في وشنا»، بعدها خرج الطرفين من النيابة بالتراضي.

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يصف الشاهد ما حدث في سيارة ابن عمه، قائلا إن زيت الماتور تفرغ بالكامل، مع سقوط «الاكصدام» على الأرض، مع كسر الزجاج من قبل حمو بيكا ورفاقه، بينما سيارة مطرب المهرجانات «الاكصدام مفكوك وكسر في الكشاف»، مضيفًا: «عربيته ماشية، عربيتنا واقفة محتاجة ونش ينقلها للقاهرة»، مستنكرًا ما حدث معهم من حمو بيكا: «المفروض ده قدوة للشباب».