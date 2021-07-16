محمد الشناوي: نحترم كايزر تشيفز ولدينا إصرار كبير على تحقيق العاشرة

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق جاهز لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي غدا في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي مساء غدا السبت بتونقيت القاهرة في المباراة التي ستقام على ملعب “محمد الخامس” بمدينة الدار البيضاء المغربية بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

قال محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة ” كايزر تشيفز فريق منظم ويلعب كرة جماعية ولابد من احترامه طالما وصل الفريق إلى المباراة النهائية”.

وشدد الشناوي على أن لاعبي الأهلي في قمة تركيزهم ولديهم إصرار كبير على التتويج باللقب الأفريقي للمرة العاشرة في تاريخ النادي والثانية على التوالي.

وأضاف ” اعتدنا أن نفكر في حصد لقب أي بطولة نخوضها، وعقب فوزنا بالبطولة الماضية ومشاركتنا في كأس العالم للأندية تحدثنا عن إمكانية حصد اللقب للمرة العاشرة والرغبة في تحقيق لقب أفريقي جديد ونحن عازمون على الفوز بالبطولة”.

وأكد قائد الأهلي أن الجيل الحالي من لاعبي المارد الأحمر يرغب في حصد بطولة دوري أبطال أفريقيا مثلما فاز بأكثر من بطولة محلية وقارية الفترة الماضية.