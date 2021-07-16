لأول مرة.. محمد أنور يشعل مواقع التواصل ويطرح كليب غنائي (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام الفنان محمد أنور أحد نجوم مسرح مصر، كليب غنائي بعنوان “انتوا كدة كلكوا” عبارة عن ديو غنائي مع يسرا الجندى، صاحبة أغنية “بكلمك مش بترد”، وتم طرحه عبر قناته الرسمية على موقع تبادل الفيديوهات الشهير بـ يوتيوب.

حيث قام الفنان محمد أنور، بطرح مقطع فيديو من الكليب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام وعلق قائلاً “‎فيديو كليب أغنية انتوا كده كلكوا محمد أنور و يسرا الجندي‎الآن على قناتي الرسمية على يوتيوب ????????‎اللينك في البايو ????????‎شكراً لكل النجوم ضيوف الشرف اللي شرفونا في الأغنية ❤️”

وتابع، قائلا: “‎شكراً لكل حد اشتغل وتعب ف الأغنية مجهود كبير عملناه عشان نقدر نعملكم حاجة حلوة”

جدير بالذكر، أن الكليب الغنائي “انتوا كدة كلكوا” من كلمات وألحان يسرا الجندى، توزيع أحمد وحيد (كينج)، إخراج أحمد عبدالوهاب.

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