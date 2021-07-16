أول تعليق من الفنانة كارولين عزمي بعد حفل خطوبتها

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة الشابة كارولين عزمي، بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها من حفل خطوبتها الذي أقيم مساء أمس الخميس، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ أنستجرام.

كما قامت كارولين عزمي، رسالة رومانسية لزوجها وعبرت فيها عن سعادتها وحبها له كما اعتذرت لكل من لم يحضروا الحفل، حيث قالت عبر المنشور:”كان نفسنا كل اصحابنا وحبايبنا يشاركونا فرحتنا بس للأسف كنا مقيدين بعدد معين علشان الظروف اللي بنمر بيها كلنا وخوفًا على اهالينا وعليكم وإن شاء الله نتقابل كلنا في الفرحة الكبيرة”

وعلى الفور، تفاعل عدد من الجمهور والمتابعين مع صور ومنشور كارولين عزمي وقاموا بتهنئتها وتمنوا للعروسين دوام السعادة.





الجدير بالذكر أن كارولين عزمي شاركت في بطولة مسلسل “الحرامي” الجزء الأول والثاني مع رانيا يوسف وبيومي فؤاد، أحمد داش، رنا رئيس، يعرض الجزء الثاني من مسلسل “الحرامي” ابتداءً من 1 أغسطس على منصة “اتفرج”.

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