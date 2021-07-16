«مش بتمنى أموت وانا مطرب».. حقيقة أمنية تامر حسني التي كشفت عنها حلا شيحة (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة حلا شيحة حالة من الجدل على نطاق واسع على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب تبرأها من فيلم “مش أنا” بسبب عدد من المشاهد الرومانسية التي جمعتها بالفنان تامر حسني خلال أحداث الفيلم الذي يتم عرضه حاليا في مختلف دور العرض.

ومن ضمن التصريحات التي أدلت بها خلال المنشور، أنها كشفت عن أمنية قديمة للفنان تامر حسني وهو أنه لا يتمنى أن يمون وهو مطرب حتى يكون الله راضي عنه.

حيث حل الفنان تامر حسني في لقاء قديم له مع الإعلامية إنجي على على قناة “دريم”، وقال أنه لا يتمنى الموت وهو مطرب، وجاء ذلك عندما وجهت له سؤالا على الهواء، قائلة: “أية الحاجة اللي شاغلة بالك 24 ساعة”.

وأضاف تامر حسني، في الفيديو، أنه لا يرى عيبًا أو أمر مشين في العمل في مهنة الغناء ولكنه لا يرغب في أن يموت وهو مطرب لكنه يرغب في أن يكون الغناء مجرد مرحلة ولا يرغب في أن تكون آخر الأحلام ويستكمل تامر حديثه قائلًا: أن الإنسان يأتى للدنيا ليقوم بأشياء كثيرة.

الجدير بالذكر، أن فيلم “مش أنا” بطولة الفنان المطرب تامر حسني مع حلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر، ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

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