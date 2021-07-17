بعد فسخ الخطوبة.. ميرنا الهلباوي تفاجىء محمد عطيه برسالة نارية جديدة

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجئت الكاتبة ميرنا الهلباوي، الجمهور بظهورها مجددًا بعد إعلان انفصالها عن الفنان محمد عطية مؤخرًا، والذي أثار جدلا واسعا الايام الماضية.

ووجهت ميرنا الهلباوي، رسالة إلى الفنان محمد عطية، تهنئه فيه بعيد ميلاده، حيث نشرت صورة له عبر خاصية الاستوري على الانستجرام.

وكتبت ميرنا: “متأخرة بس مش مشكلة.. كل سنة وانت طيب ومبسوط ومرتاح ومحقق كل اللي نفسك فيه.. مش هطول هنا في الكلام عشان بيحصل حوارات”.

يذكر انه فاجئت المذيعة ميرنا الهلباوي الجمهور الأيام الماضية، بإعلان انفصالها عن خطيبها الفنان محمد عطية، بعد قصة حب عنيقة تصدرت التريند الشهور الماضية.

وكتبت ميرنا الهلباوي عبر خاصية استوري على إنستجرام “single الحمد لله على كل شئ”.

وخلال الساعات الماضي، نشرت ميرنا الهلباوي صورتها عبر حسابها الرسمي على موقع Instagram، وعلقت عليها “شكرا لكم على رسائلكم التي تطمئن علي .. أنا بخير”.

وأضافت ميرنا الهلباوي “مررت بالكثير من الأشياء في حياتي واحتجت لبعض الوقت كي أستوعبه، الحياة مليئة بالأحداث الغير متوقعة إذا لم نتكمن من تغييرها فكل ما يمكننا فعله هو الجلوس في صمت والتفكير”.

وتابعت ” من الغريب كيف تتغير بعض الأشياء بين ليلة وضحاها لكن مع ذلك أنا مفعمة بالأمل والحب”.

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