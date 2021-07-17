بالعودة للسبعينات.. سميرة سعيد تحدث ضجة بأغنيتها الجديدة “مون شيري”

عدن - ياسمين عبد العظيم - ضجة كبيرة أحدثتها المطربة سميرة سعيد، بعد طرحها كليب أغنيتها الجديدة “مون شيري” أو ” mon chéri ” عبر YouTube.

واستطاع الفيديو ان يخطف أنظار الجمهور إليه، بعد ساعات فليلة من طرحه، حيث جاءت الأغنية طابع وأجواء السبعينات.

وتضم أغنية سميرة سعيد الجديدة، كلمات بالعربية والفرنسية وهي من كلمات محمد القياتى، لحن بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب اما الميكس والماستر لخالد عز وقام باخراجها المخرج اللبناني نضال هاني.

ويمكن مشاهدة كليب اغنية سميرة سعيد الجديد “مون شيري” على قناتها الرسمية على يوتيوب.

وفي وقت سابق، حلت الفنانة المتألقة سمير سعيد ضيفة على برنامج «السيرة»، المذاع على فضائية «دي إم سي» المصرية.

وخلال تصريحاتها، قالت الفنانة سميرة سعيد، إنَّها تزوجت مرتين، فزواجها الأول لم يكن بموافقة كلّ الأهل لكن في المرة الثانية كان الأهل موافقين.

وأضافت سميرة سعيد: «زواجي الأول كان من الموسيقار هاني مهنا عام 1990 وانفصلنا بعد 4 سنوات، وتزوّجت من مصطفى النابلسي والد ابني شادي بعد انتهاء العدة بشهر، وانفصلنا أيضًا بعد 4 سنوات».

وكشفت سميرة سعيد، أنَّ أكبر العُقَد التي تعاني منها هي «الخوف من الظلام»، موضحة أنَّها تخاف بشكل كبير حين تنعدم الرؤية، ويجب أن ترى كلَّ شيء أمامها بشكل واضح.

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